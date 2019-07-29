تراند اليوم : ورد الآن : اندلاع معارك ضارية جنوب اليمن .. هجوم عنيف وقتلى وسقوط مواقع جديدة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حققت قوات الشرعية يوم الاحد تقدما جديدا في جبهة مريس شمال الضالع (جنوبي اليمن). وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني والشرطة العسكرية مسنودة بالمقاومة الجنوبية حققت تقدم في جبهة مريس في الضالع وسيطرت على مرتفعات ومواقع حصن شداد والردمان والقهرة في القطاع الشرقي للجبهة اثر هجوم شنته فجر اليوم الاحد. شاهد أيضاً: Advertisements واكدت المصادر بحسب الضالع نيوز مقتل 15 حوثيا، وإصابة أخرين. وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت اليومين الماضيين تقدما كبيرا وسيطرت على مواقع وينان والزيلة في القطاع الشمالي للجبهة.

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