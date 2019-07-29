انتقالي شبوة يبدأ تدشين وإشهار اللجان المحلية في مراكز المديريات

أصدر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني، اليوم قرارا يقضي ببدء اشهار وتدشين اللجان المحلية في مراكز مديريات المحافظة.

وسيشهد مايقارب 200 مركزا من مراكز مديريات المحافظة تدشين لالجان المحلية التابعة للمجلس الجنوبي وتسمية قيادة وأعضاء المراكز المقدر عددهم بين 25 إلى 51 عضوا في كل مركز، حيث من المنتظر أن يسهم تشكيل اللجان المحلية في مراكز المديريات في تفعيل العمل الجماهيري والشعبي.

وفي الاجتماع الدوري للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة شدد رئيس انتقالي شبوة الشيخ علي محسن السليماني على رؤساء القيادات المحلية في المديريات واللجان المشرفة على تشكيل اللجان المحلية في المراكز، حسن اختيار ألاعضاء.

وشهدت مديرية الروضة ورضوم تدشين اللجان المحلية لعدد من المراكز، كما وستشهد بقية المديريات تدشين المراكز خلال الأيام القادمة ليشمل جميع مراكز مديريات المحافظة.

ويأتي إشهار المراكز، استناداً إلى قرار هيئة الرئاسة المجلس الصادر عن اجتماع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برؤساء القيادات المحلية المنعقد بتاريخ 21 يناير لعام 2019م.