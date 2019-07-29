شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس «هادي» يعزي «الملك سلمان» في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الأحد برقية عزاء ومواساة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر الرئيس هادي عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم, سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

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