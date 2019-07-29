شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثي يعلن عن استهداف مطار أبها الدولي بعدد من طائرات2k والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث الرسمي بسم قوات الحوثي العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k . وقال يحيى سريع ان الطائرات استهدفت مواقع هامة فى المطار وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار .

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