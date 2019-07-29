بالصور: هذه الجزيرة اليونانية تعرض دفع 500 يورو شهرياً لمن ينتقل وأسرته للعيش بها

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عدن - ياسمين التهامي - عرضت جزيرة يونانية تسمى “أنتيكيثيرا” دفع مبالغ مالية شهرية للشخص الذي ينتقل وأسرته للعيش على أرضها، وذلك في محاولة من السلطات لإعمارها. وبحسب تقرير نشرته “الإندبندنت”، تعرض الجزيرة التي تقع بين “كريت” و”كيثيرا” في البحر المتوسط 500 يورو (نحو 550 دولاراً) شهرياً (لإقامة مدتها ثلاث سنوات) على الأسرة التي تنتقل للعيش بها؛ حيث إن عدد المقيمين الدائمين بها لا يتجاوز عددهم 24 شخصاً فقط.

ومن سيقيم على أرض الجزيرة، سيحصل على سكن مجاني، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة المائية والترفيهية والسياحية والتسوق في عدد محدود من المحال على أرض ” أنتيكيثيرا”.

ويدير هذا البرنامج المجلس المحلي بالجزيرة، واستعرض عمدتها “أندرياس تشارشالاكيس” جمال ومناظر الجزيرة، واصفا إياها بالجميلة جداً رغم الطقس شديد البرودة في فصل الشتاء.

وأضاف “تشارشالاكيس” أن الجزيرة تريد جذب العديد من الأسر لإنعاش الحياة بها وامتلائها بأصوات الأطفال والآباء والأمهات.

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