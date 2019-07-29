عاجـــل : اول رد سعودي على تغريدة مستشار محمد المستفزة لليمنيين

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول رد سعودي على تغريدة مستشار محمد المستفزة لليمنيين
اثارت تغريدة مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله سخط كبير في اوساط الناشطين اليمنيين، ودبلوماسيين خليجيين.
حيث قال الدبلوماسي السعودي سلطان الطيار في رده على تغريده المستشار الاماراتي "السعودية تؤكد دوما أنها تدعم وحدة اليمن وأنت يا ( الحليف الصديق ) تدعم تمزيق اليمن".
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واضاف "أسلوبكم هذا يشكك في قيادة السعودية للتحالف و لعل من أسباب تأخر الحسم لعاصفة الحزم هو وجود أهداف ( للحلفاء ) ليست منسجمة مع أهداف قيادة التحالف ".
ونشر الدبلوماسي السعودي صورة لصحيفة عكاظ السعودية وعلى واجهتها عنوان بالمانشيت العربض يقول ان التحالف لن يسمح بتمزيق اليمن
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