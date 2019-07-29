تراند اليوم : ورد الآن : تحذير عاجل لألوية العمالقة بشكل مفاجئ "ماذا حدث؟"

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : تحذير عاجل لألوية العمالقة بشكل مفاجئ "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة صلة المركز او قوات العمالقة بصفحات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "العمالقة نيوز".

وقال المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة في بيان صحفي، اليوم الأحد 28 يوليو 2019، إن هذه الصفحات المشبوهة بسمى "العمالقة نيوز" تنشر اشاعات وأكاذيب الغرض منها شق صفوف القوات المشتركة ومهاجمة قوات التحالف العربي في الساحل الغربي.

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وحذر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيانه جميع الإعلاميين والمتابعين من التعاطي مع ما تنشره صفحات "العمالقة نيوز" من أخبار كاذبة الهدف منها خدمة مليشيات الحوثي والجماعات الموالية لها التي اوجعها النجاح التي تحققه القوات المشتركة مع اخوانهم قوات التحالف العربي والذين يعملون في صف واحد وفي خندق واحد في جبهة الساحل الغربي.

ونوه المركز في بيانه بصفحاته الرسمية وما دونها لا يمثله ولا الوية العمالقة وهي على النحو التالي:

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