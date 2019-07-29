تراند اليوم : إعلان كويتي مفاجئ للجميع ..الحرب لن تتوقف في اليمن الا بهذا الشرط

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان كويتي مفاجئ للجميع ..الحرب لن تتوقف في اليمن الا بهذا الشرط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، إنه مثلما الضغط يزداد علي إيران فقد إزداد علي عملائهم في صنعاء الحوثيين في اليمن”. وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها: “يواجهون ضغطآ وقوات الجيش تتعامل معهم بأسلحه نوعية حديثة”. شاهد أيضاً: Advertisements وأوضح: “إيران أوقفت تزويد الحوثيين بالصواريخ التي كانوا يطلقونها علي الأجواء السعودية”. وتابع: “التحالف لن يوقف حرب اليمن حتي يتم تنظيفها من إيران وحزب الله”.

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