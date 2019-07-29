تراند اليوم : شاهد : علي سالم البيض يظهر مجددا برفقة هذا الامير "صورة"

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : علي سالم البيض يظهر مجددا برفقة هذا الامير "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاد الرئيس علي سالم البيض, آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لظهور مجددا بعد اختفائه خلال الفترة الماضية عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر الأمير الكويتي يزيد مشعل السعيد، صورة له مع الرئيس الجنوبي علي سالم البيض, في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" وعلق عليها بالقول : "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس علي سالم البيض آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة بين الشمال والجنوب".

وكان الأمير الكويتي يزيد مشعل السعيد، نشر في وقت سابق، صورة للقاءه برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.