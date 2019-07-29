تراند اليوم : اختطاف مسئول عسكري بارز مع الشرعية

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اختطاف مسئول عسكري بارز مع الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اختطف مسلحون مجهولون مساء اليوم الاحد مسئول عسكريا بارزا في الجيش الوطني بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن). وقالت مصادر امنية لمأرب برس ان مسلحين اختطفوا نائب رئيس شعبة التجنيد في محور تعز، العقيد علي الأهدل. شاهد أيضاً: Advertisements وذكرت المصادر ان الاهدل تم اختطافه من مقر قيادة محور تعز الى جهة غير معلومة. واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة معبرين عن استغرابهم حدوث ذلك .

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