تراند اليوم : عاجل وفي غاية الخطورة ...عسيري يخرج عن صمته ويصعق الجميع بهذا التصريح الناري الذي صدم كل ابناء الشمال ولكن صدمة ابناء الجنوب بسبب استباحة عدن

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ...عسيري يخرج عن صمته ويصعق الجميع بهذا التصريح الناري الذي صدم كل ابناء الشمال ولكن صدمة ابناء الجنوب بسبب استباحة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصف الناشط السياسي جمال عسيري مايحدث في عدن من نهب للأراضي هذه الايام بانه سلوك قيادات قدموا من قراهم الى عدن جياع ورأوا امامهم كنز من كنوز عدن لا يحرسه أحد وهجموا عليه. واضاف شارحا مايحدث بالقول :" كالجيعان الذي تأتي به الى مطعم مندي وتدخله الى مطبخ المطعم وتتركه مع الأكل لوحده!!!... هل سيظل يتفرج على الأكل وهو جعان دون مايمسه؟..... شاهد أيضاً: Advertisements وتابع بالقول :"هؤلاء قدموا من قراهم الى عدن جياع ورأوا امامهم كنز من كنوز عدن لا يحرسه أحد وهجموا عليه... انها اراضي عدن المستباحة تنهب وتسلب من قبل المناضلين الجدد تحت رأية الاعلام الجنوبية وشعارات بالروح بالدم نفديك يا جنوب ويا جنوبي صحي النوم لا وحدة بعد اليوم... "هؤلاء العن من الوحدة والوحدة العن منهم" هؤلاء هم جيل الوحدة تعلموا الخساسة منها وهم في قراهم وجاءوا ليطبقوا ماتعلموه على الجريحة الحزينة المستباحة عدن.

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