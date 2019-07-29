تراند اليوم : وردنا الآن..عضو بارز في المجلس الإنتقالي يلخبط كل الأوراق ويقلب الأمور راساً على عقب فيشيد بالرئيس ويتهم عيدروس الزبيدي بعرقلة اعلان الجنوبيين دولتهم المستقلة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن..عضو بارز في المجلس الإنتقالي يلخبط كل الأوراق ويقلب الأمور راساً على عقب فيشيد بالرئيس ويتهم عيدروس الزبيدي بعرقلة اعلان الجنوبيين دولتهم المستقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في الوقت الذي اشاد فيه عضو بارز في المجلس الانتقالي بالرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض فانه المح ضمنيا ودون الاشارة الى الاسماء ان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وبعض الاشخاص هم الذين يقفون عائقا دون تحقيق الجنوبيين لحلمهم وهدفهم المنشود في اعلان لدولتهم المستقلة.

فقد اشاد السياسي الجنوبي "احمد عمر بن فريد", بثبات ووفاء الرئيس الجنوبي "علي سالم البيض" للقضية الجنوبية.

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وقال الكاتب السياسي الجنوبي "بن فريد" في تغريدة "لو سارت جميع قيادات الجنوب على نهج هذا الرجل (في اشارة للرئيس البيض) من حيث إخلاصه لقضيته وحبه لشعبه ووفاءه لتضحياتهم ومصداقيته لكنا الآن قد حققنا هدفنا الاستراتيجي في استعادة دولة الجنوب.

واوضح بالقول: "لا ننكر أن هناك قيادات لا تختلف عنه فيما ذكرت , ولكن في المقابل هنالك شخصيات ولا اقول قيادات دمرت الجنوب ولا زالت".