تراند اليوم : وردنا الآن.. مهدي المشاط يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للشرعية بهذا القرار الذي لم يكن أحد يتوقعه

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن.. مهدي المشاط يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للشرعية بهذا القرار الذي لم يكن أحد يتوقعه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - التقى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، يوم الأحد، محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد السياني.

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ووفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، جرى خلال اللقاء مناقشة ما يواجهه الاقتصاد الوطني من حرب اقتصادية خارجية أضرت بمعيشة المواطنين في كل محافظات الجمهورية.

وأكد المشاط أن الممارسات الخاطئة والقرارات المزاجية والعشوائية التي تصدر من عدن واستمرار طباعة العملة بدون غطاء، أدى إلى تراجع قيمتها مقابل الدولار.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لضبط العملة الجديدة وذلك بما يساهم في منع تدهور العملة الوطنية.

وحسب الوكالة، أشار الرئيس المشاط إلى الفساد بالمحافظات القابعة تحت الاحتلال وآخر ذلك ما شهده البنك المركزي بعدن.

ونقلت الوكالة عن المشاط “إن عدم توريد الإيرادات سواءً من مأرب أو من حضرموت أو من المهرة إلى خزينة الدولة له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني”.

من جانبه ثمن محافظ البنك المركزي اليمني الجهود التي يبذلها الرئيس المشاط في متابعة الوضع الاقتصادي والمعالجات التي يوجه بها. وفقا لما نشرته الوكالة.