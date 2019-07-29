تواصل الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في الحديدة

تتواصل الخروقات والإنتهاكات اليومية لمليشيات الحوثي، حيث شنت قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، قالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة ، وقصفتها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل عنيف .

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة رصدت تجمعات وحشود لمجاميع من مسلحي مليشيات الحوثي مدجحة بالآليات والأسلحة المختلفة شرق مدينة الحديدة وتصل على دفعات لتعزيز مواقعها .

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وفي مديرية الدريهمي أفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات شنت قصفاً مدفعي واستهداف متواصل على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر .

كما قصفت المليشيا منازل المواطنين جنوب الدريهمي بقذائف مدفعية B10 بشكل عشوائي وسقطت في محيط المنازل، بعد مضي يوم واحد على قيامها بقصف مماثل على منازل المواطنين في قرية الجريبة التابعة لمديرية الدريهمي وسقط على إثر ذلك جرحى من النساء والأطفال وصفت حالة بعضهم بالخطرة .

وتؤكد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً بتصعيدها العسكري بالخروقات والإنتهاكات المتواصلة وبشكل يومي عدم قبولها بمعاهدات السلام الأممية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، وعدم جديتها في الإلتزام بمخرجات الإجتماعات الأخيرة للجنة الثلاثية المشتركة على متن السفينة الأممية في عرض البحر قبل أسابيع قليلة .