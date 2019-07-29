سقطرى تختتم النشاط الثقافي الصيفي بفوز النجم الساحلي

اختتم بمحافظة ارخبيل سقطرى، اليوم، النشاط الثقافي الشبابي الصيفي الذي نظمه مكتب وزارة الشباب والرياضة بإشراف قطاع الشباب في الوزارة وبدعم صندوق الشباب.

وحصل على المركز الأول في المسابقة الثقافية نادي النجم الساحلي الرياضي بعد اجتيازه نادي الاتحاد في السؤال الفاصل بينهما بعد تعادلهما برصيد 18 نقطة لكل منهما، فيما حاز على المركز الثالث نادي السد بعد اجتيازه ناد الهلال بالسؤال الفاصل بعد تعادلهما برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وأشاد وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي، بجهود وزارة الشباب والرياضة وفرعها بسقطرى على مستوى التنظيم وحرصهم على تفعيل مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية في الأندية الرياضية، وأكد ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم عماد مستقبل الوطن وعلى أيديهم ستبنى الدولة الاتحادية القادمة.

من جانبه قال مدير عام مكتب الشباب والرياضة في سقطرى علي صعباب، إن المسابقة الثقافية حققت أهدافها في نشر الوعي الثقافي، وحث الأندية الرياضية على الاستمرار بتنظيم الأنشطة الثقافية لما لها من أثر ايجابي على حياة الشباب.

وفي الختام، كرم الوكيل الجريبي وصعباب، اللجنة المنظمة للنشاط والأندية المشاركة بشهادات تقديرية على جهودهم ومشاركتهم، وتم منح المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى جوائز مالية.