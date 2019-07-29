لقاء أمني في لحج يناقش مكافحة التهريب بكل أشكاله

ناقش محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن/ احمد عبدالله تركي خلال لقاءه باللجنة الأمنية بمديرية المضاربة ورأس العارة، اليوم الأحد، جملة من القضايا الأمنية في إطار المديرية وعلى وجه الخصوص التهريب بكل أشكاله.

وخلال اللقاء شدد المحافظ تركي على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة افة التهريب التي أصبحت تهدد البلد والمحافظة بشكل خاص من خلال دخول الممنوعات التي لاتخضع لرقابة الدولة وتسبب مزيداً من الدمار ناهيك عن الضرر في إقتصاد البلد والذي كلف الدولة ملايين من الدولارات لرفد خزينة الدولة.

وأكد المحافظ تركي على أن التهريب أصبح اليوم أمام اعين الجميع وفي وضح النهار ،ناهيك عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي للمتاجرة بهم، منوهاً إن الدولة قادرة بالقيام بواجبها وهناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها والضرب بيد من حديد ضدكل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة الاضرار باقتصاد البلد .

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وطمأن الجميع أن إجراءات جمرك راس العارة تسير في الإطار السليم وخلال الأيام القادمة وبعد استكمال الترتيبات الفنية سوف يتم افتتاح الجمرك رسمياً.

من جانبه ثمن المدير العام لمديرية المضاربة وراس العميد محمد عبدالله الصيني الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمناضل اللواء الركن/احمد عبدالله تركي في تسهيل أعمال ونشاط المديريات .. مؤكداً أن التهريب بكل أشكاله ينبذه المجتمع المحلي ، ويهدد الإقتصاد الوطني للبلد ويعمل على قتل طموح الشباب المتمثل في تهريب الممنوعات والمخدرات بكافة أنواعها وانتشار الأحواش على امتداد الساحل الغربي دون رقيب أو عتيد ويتم فيها نقل الأحباش المهاجرين من القرن الأفريقي.

وأضاف أن هذا الأمر لايجب السكوت عنه وعلينا مواجهته والتصدي له وبسط يد الدولة من خلال مراقبة السواحل وأماكن نزول المهربات ..