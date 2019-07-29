شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..مسؤول كبير في الشرعية يرفض البقاء في المملكة فيغادرها ويصل الى العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الى صنعاء اليوم الأحد مسئول في الحكومة الشرعية اليمنية إلى العاصمة صنعاء. وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان رشيد الكوشاب وهو احد ابرز مسئولي وزارة التعليم العالي وصل إلى منزله في صنعاء. وشغل الكوشاب مؤخرا منصب مستشار ثقافي للحكومة الشرعية في مملكة ماليزيا . وكتب رشدي الكوشاب على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك .:" عدت من مملكة ماليزيا مروراً بالرياض و التقيت هناك بنائب رئيس الجمهورية و كذا بنائب رئيس مجلس النواب بحكومة الشرعية الى جانب بعض الشخصيات القيادية في عدن مؤكداً إتخاذه القرار بالعودة الى صنعاء.

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