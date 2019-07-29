شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشوافي يتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم ارجاء البلاد حتئ هذا الموعد? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي والخبير اليمني/ عدنان الشوافي عن حالة ماطرة ستشهدها معظم مناطق البلاد خلال الايام الثلاثة المقبلة .

وقال الشوافي في منشور له على حائطه في الفيسبوك: إنه وبحسب بيانات الأقمار ونماذج الطقس فإن المرتفعات الغربية من صعدة إلى تعز وكذا المناطق الشرقية والجنوبية من ( حضرموت والمهرة وعدن ولحج و البيضاء والضالع) ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يرفق ذلك تراجع في درجة الحرارة العظمي .

وبين الشوافي استمرار الهطول والذي بدأ الخميس الفائت خلال أيام هذاالأسبوع لكن الهطول سيكون مركزاً وغزيراً من اليوم الأحد 28 يوليو على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية مع أمطار متفرقة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية وستغطي الأمطار معظم المناطق اليمنية بعد ذلك يستمر الهطول ويتزامن مع بداية شهر أغسطس القادم المعهود فيه هطول الأمطار الموسمية أو ما يعرف بحساب المزارع بالمعلم الزراعي سهيل.

وتوقع الفلكي الشوافي تدفق للسيول في المناطق الجبلية وبطون الأودية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار .. داعياً المواطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة .