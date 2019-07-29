شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. الملك سلمان يتنازل عن حكم المملكة ويسلمه لـ‘‘ولي العهد’’ وهذا موقف الأمير الشاب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير "مجتهد" عن موعد تنازل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لابنه محمد لحكم المملكة. وقال "مجتهد'' الذي سبق أن صدقت بعض معلوماته عن أسرار القصر الملكي السعودي في تغريدة في حسابه على "تويتر" : "‏ابن سلمان أكمل الترتيبات لتنازل والده له ‏ومفاجأة في ولاية العهد". وتابع: "الإعلان يفترض اليوم أو غدا لكن ابن سلمان متردد وقلق جدا والتأجيل وارد.. !!!". Advertisements كما كتب مجتهد أن ''المفاجأة ان ولي العهد الذي اختاره م ب س من الجيل الرابع، أي من ابناء الأحفاد وسأبين لاحقا سبب الاختيار هذا بالطبع اذا لم يغير م ب س رأيه'' يذكر أن الأحاديث حول خلافة محمد بن سلمان لوالده زادت خلال الفترة الماضية.

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