شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة الاعلامية "علا الفارس" قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة موجعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردّت الإعلامية الأردنية علا الفارس، على ما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية العربية، حول وفاتها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت الإعلامية علا الفارس في تغريدة عبر (تويتر): كل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟! وتأليفة من عجائب مدعي الإعلام والصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء.

وأضافت : "اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي".

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يشار إلى أن العديد من الشائعات طالت الإعلامية علا الفارس، عقب خروجها مؤخرا من مجموعة قنوات "MBC" السعودية، وانتقالها للعمل في قناة الجزيرة القطرية.

علا تحسين عبد الرؤوف الفارس هي إعلامية وصحفية أردنية، ولدت يوم السادس من نوفمبر 1985 وتبلغ من العمر حاليا 33 سنة، وتقيم في العاصمة القطرية الدوحة.