شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة شقيق "الملك سلمان" قبل قليل في الرياض .. والحزن يعمم المدن السعودية .. شــاهد (صورة مولمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - - توفي ، مساء الاحد ، الأمير السعودي بندر بن عبدالعزيز، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض .

و اعلن خادم الحرمين الشريفين وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

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والفقيد لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله.