عاجـــل : أول رد من الشرعية على تصريحات مستشار محمد بن زايد المستفزة لليمنيين : « ما اصغرك ، ما اجهلك ، ما اوقحك » !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أول رد من الشرعية على تصريحات مستشار محمد بن زايد المستفزة لليمنيين : « ما اصغرك ، ما اجهلك ، ما اوقحك » !

سخر محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سميع من تصريحات مستشار محمد بن زايد التي اعلن فيها انتهاء اليمن الموحد . شاهد ايضا : بعد وفاة الأمير بندر.. من بقي على قيد الحياة من أبناء وبنات ملك السعودية المؤسس؟ 3 دول عربية بلا رؤساء .. ودولة عربية واحدة لديها 3 رؤساء منهم 2 للبيع!!.. (تعرف عليها) Advertisements وقال سميع في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع صوت المغتربين موجها خطابه لمستشار محمد بن زايد :

- ما أصغرك

- ما أجهلك

- ما أوقحك

- يا رجل :صلعة الرئيس اليمني أقدم من دولتك على حد تعبير الصديق كمال البعداني

- يا رجل اليمن موجودة على الخارطة منذ ما قبل كتابة التأريخ ودولتك لم تسم دولة إلا في مطلع سبعينيات القرن الماضي وقبلها كانت جزءا من عمان

- ألا تستحي؟ .

وكان مستشار ”بن زايد“ الأكاديمي عبد الخالق عبدالله قد كتب مساء اليوم تغريدة مستفزة على حسابه في منصة ”تويتر“ قال فيها : ”‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“. ولاقت تغريدة مستشار بن زايد ردود افعال غاضبة من مختلف اليمنيين الذين اعتبروها تدخل اماراتي سافر في شؤون اليمن ، موضحين ان هذة التغريدة تكشف للجميع عن الوجه القبيح لحكام الامارات .

يشار الى ان نائب رئيس شرطة دبي ”ضاحي خلفان“ كان قد اطلق في يونيو/حزيران المنصرم سلسلة تغريدات دعا فيها إلى انفصال جنوب اليمن، وأثارت التغريدات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعية. وبدوره السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، تحدث في، مايو/أيار، الماضي مخطط اماراتي لإعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله. وقال ”الدويلة“ في تغريدة على “تويتر”، إن ”إعلان الانفصال في اليمن ينهي حلم اليمن السعيد الموحد الذي لطالما راودنا منذ طفولتنا وطرنا له فرحا حين تحقق في حدث تاريخي“. وأكد أن ”خيوط مؤامرة تقسيم اليمن تنسج، وحلمنا الجميل يتحطم“. وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال، وتعمل على تمويل وتسليح مليشيات وأحزمة أمنية خارج إطار السلطات الشرعية.

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