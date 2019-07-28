شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير أممي يفضح سنوات الحرب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أبقت الأمم المتحدة التحالف السعودي الإماراتي وأطراف النزاع اليمني على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، مؤكدة توثيقها قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال 2018.



جاء ذلك في تقرير سنوي لمنظمة الأمم المتحدة قدمته لمجلس الأمن الدولي؛ بشأن الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.



وأبقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اسم تحالف السعودية والإمارات في اليمن على اللائحة السوداء.



كما أبقى التقرير أيضاً على "الحزام الأمني، والقوات الحكومية اليمنية، وجماعة الحوثي واللجان الشعبية، وتنظيم القاعدة، ضمن هذه اللائحة".



من جانبها، ردت السعودية عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، والذي قال إن التقرير "يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال"، مشيرا إلى أن "حياة جميع الأطفال غالية"، ولكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها "مبالغ فيها". شاهد أيضاً: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : تقرير أممي يفضح سنوات الحرب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.