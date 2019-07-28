أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 28 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: الحوثري يطلع على تنفيذ البرنامج الصيفي الذي تموله المنظمة الالمانية GIZ بالمكلا

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