استمرار عمليات الإغتيال بوادي حضرموت عقب اغتيال شخص آخر عصر اليوم

ذكرت مصادر خاصة في مدينة القطن بوادي حضرموت اصابة مواطن برصاص مسلحين مجهولين قبل قليل.

وأفاد مصدر خاص ان مسلحين مجهولين استهدفوا مساء اليوم الشاب تركي بن سنكر بالقرب من محطة بهيان للمحروقات بالشارع العام بمدينة القطن.

واكد المصدر ان بن سنكر اصيب باصابة وصفت بالخطرة وان مواطنين قامو بنقله الى طوارئ مستشفى القطن العام.

وتعد هذه الحادثة الثانية في نفس اليوم، بعد ان قام مسلحون باغتيال جميل باتيس عصر اليوم، وهو على متنسيارته في مدينة سيئون.