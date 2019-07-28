بدء العمل في بناء مدرسة نموذجية بسقطرى بدعم إماراتي

بدأت في محافظة أرخبيل سقطرى، أعمال بناء مدرسة نموذجية بدعم وتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل للتنمية والبنية التحتية في سقطرى .

ويتزامن مع بناء المدرسة، إعداد كادر تعليمي من أبناء المحافظة ليتولى أدارة المدرسة التي أطلق عليها أسم مدرسة عطايا النموذجية .

ويأتي هذا المشروع، في إطار المشاريع التعليمية التي تنفذها مؤسسة خلفية في سقطرى للإرتقاء بالعملية التعليمية عبر تزويد تلك المدارس بأحدث الوسائل التعليمية والمختبرات لدعم العملية التعليمية، كي يحقق الأمل لطلبة سقطرى في الحصول على التعليم في مدارس جديدة ومتطورة في مناطقهم النائية وبالتالي سيساهم في تحقيق مستقبل أفضل للجزيرة ولأسرهم.

وسيسهم التعليم المتقدم في إعداد جيل جديد من أبناء سقطرى يكون قادرا على مواجهة التحديات المستقبلية بالعلم والمهارة والإصرار.