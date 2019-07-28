ننشر مواعيد رحلات الخطوط اليمنية غد الإثنين

تسيير الخطوط الجوية اليمنية، غداُ الإثنين، عدد من الرحلات من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين بحسب التالي :

رقم الرحله :609.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا.

رقم الرحله 608.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء .

رقم الرحله :648.

خط الرحله : عدن- عمان.

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الاقلاع : 0745 مساء . الوصول: 1100 ظهرا.

رقم الرحله 649.

خط الرحله : عمان - عدن.

الاقلاع : 1200 ظهرا . (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا.

رقم الرحله 506.

خط الرحله :

عدن- جده.

الاقلاع : 1630 مساء . الوصول: 1830 مساء .

رقم الرحله 507.

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