سقوط قتلى من مليشيات الحوثي شرق مريس بالضالع

لقي العشرات من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم الأحد بعد هجوم نوعي شنه أبطال اللواء 83 مشاة ووحدات القوات الجنوبية المشتركة في، قرية القهرة شرق مريس.
وقال مصدر عسكري، إن الوحدات العسكرية الجنوبية واللواء 83 مدفعية شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز مليشيات الحوثي في قرية القهرة باسطين سيطرتهم على عددا من المواقع الإستراتيجية هناك.
وأضاف المصدر قائلاً : بأن وحدات المدفعية ساندت هجوم القوات الجنوبية على ثكنات المليشيات الحوثية بمنطقة القهرة التي شهدت تقهقر كبير في صفوف الأخيرة.
إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية والمليشيات في حصن شداد محرزًة تقدم نوعي يضاف الى سجل الإنتصارات التي تحققها القوات الجنوبية كل يوم.
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