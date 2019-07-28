شنت القوات الحكومية ، اليوم الأحد ، هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
مصادر عسكرية قالت، أن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الإرهابية في محيط وادي "الفحلوين" القريب من مركز مديرية كتاف.
وأشارت المصادر ،ان القوات الحكومية نفذت عملية تمشيط واسعة لجميع المواقع و التباب المحيطة بوادي "الفحلوين".
إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تجمعات مليشيا الحوثي، في وادي "الفحلوين"، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا في كتاف شرق صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.