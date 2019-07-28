قوات الجيش تشن هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا في كتاف شرق صعدة

شنت القوات الحكومية ، اليوم الأحد ، هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

مصادر عسكرية قالت، أن الهجوم استهدف مواقع المليشيا الإرهابية في محيط وادي "الفحلوين" القريب من مركز مديرية كتاف.

وأشارت المصادر ،ان القوات الحكومية نفذت عملية تمشيط واسعة لجميع المواقع و التباب المحيطة بوادي "الفحلوين".

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تجمعات مليشيا الحوثي، في وادي "الفحلوين"، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.