المجلس الإنتقالي يوضح حقيقة موقفه من لقاء الأردن

أكد المتحدث باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عدم صدور أي بيان رسمي من المجلس بشأن لقاء الذي عقد في الأردن بين عدد من المكونات الجنوبية .
وقال نزار هيثم في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لايوجد تصريح او بيان رسمي بشأن لقاء الأردن التشاوري" .. داعياً وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغلوطة واستسقاء الأخبار الصحيحة من خلال مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي الرسمية .
وأضاف "التوفيق حليف كل من يعمل ويلتقي وفق مبادئ واهداف تستند على الإرادة الشعبية الجنوبية" .
وتداولت عدد من المواقع الإخبارية بيان منسوب للمجلس الإنتقالي الجنوبي، يتحدث عن موقفه من اللقاء الجنوبي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان .
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