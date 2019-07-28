المجلس الأعلى لقيادة الداخلية يعقد إجتماعاً له برئاسة لخشع

عقد المجلس الأعلى لقيادة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن ،اجتماعاً له برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ناقش الإجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بالاحتياجات الأساسية لتفعيل وتنظيم العمل الإداري في عموم الأقسام والإدارات التابعة للقطاعات وكذا تثبيت قرار الاجتماع الأسبوعي لقيادة المجلس لتقييم الاعمال بشكل دقيق في كل الإدارات .

وفي الاجتماع استمع نائب وزير الداخلية الى طرح وكلاء القطاعات و المصالح كلا حسب عمله.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد اللواء الركن عبدالله يحي جابر ،عزم القطاع على الوقوف امام كل المعضلات التي تقف عائقا امام سير العمل وحلها بشكل جذري .

كما اطلع الاجتماع على نشاط مصلحة خدمات الشرطة المقدم من وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، إضافة إلى الآلية المعدة من قبل الوكيل المساعد لقطاع الأمن اللواء الركن احمد بن مسعود للارتقاء بالعمل الأمني في ديوان الوزارة.