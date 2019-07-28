بالصور.. اختتام المرحلة الثالثة للتوعية من مخاطر الألغام بالضالع

اختتم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اليوم في قاعة جامعة خليج عدن الدولية حملة التوعية الطارئة من مخاطر الألغام للمرحلة الثالثه التي استمرت مدة ٣٠ يوما شملت مديريات الضالع والحصين وقعطبة والازارق بمحافظة الضالع التي حملت شعار ورسالة التوعية الأساسية ، بدعم من منظمة اليونيسف للطفولة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي حفل اختتام حملة التوعية رحب المنسق العام للمركز التنفيذي للتعامل مع الالغام الدكتور علي الشاعري باللواء علي مقبل صالح والحاضرين جميعاً على حضورهم اختتام الدورة ، وقدم شرحا عن أهمية الحملة التوعوية التي شارك فيها (٧٠) سبعون مشارك ومشاركة من مديريات المحافظة.

وقدم خلالها عرض أوضح فيها احصائيات الألغام والأضرار الناجمة التي تعرض لها المواطنين في مناطق الحرب في محافظة الضالع التي دأبت خلالها مليشيا الحوثي على زرعها في المزارع والمدارس والوديان والتلال والجبال والطرقات وغيرها من الأماكن التي يرتادها الناس عامة.

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محافظ الضالع القى كلمة أكد فيها أن مناطق شاسعة ومختلفة في محافظة الضالع تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان من السكان المحليين والوافدين بسبب زراعة الألغام والعبوات الناسفة في كافة المناطق ومنها المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات الجيش والمقاومة ، ثم أشار إلى أهمية الحملة التوعوية من مخاطر الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإجرامية التي لا ترحم احدا و همها سفك الدماء ، ولا تفرق بين احدا بل تقوم بقتل المواطنين من بينهم سفك دماء النساء والأطفال وحتى كبار السن ولاتفرق بين المقاتلين في الجبهات والمواطنين في منازلهم ومزارعهم ومناطقهم بل تعمل على ارتكاب الجرائم بحق الانسانية و استهداف المنازل والمناطق الاهلة بالسكان وزرع العدو الخفي الألغام الذي تحصد أرواح الأبرياء.

و قدم المحافظ شكرة للفريق والمركز التنفيذي للتعامل مع مخاطر الألغام على مهامهم الإنسانية في توعية الناس من المخاطر واجتناب الأماكن المشبوهة التي قد يتعرض الانسان للخطر فيها.

حضور اختتام الدورة والحملةالتوعوية مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ محسن الحنق ومدير المالية ومدير عام مكتب الاشغال المهندس عبدالرحمن علي حمود ومدير مكتب المحافظ الاستاذ محمد فضل والدكتور خالد عميد كلية التربية بالضالع ومكتب السؤون الاجتماعية وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة واساتذة في جامعتي خليج عدن وجامعة عدن ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة.