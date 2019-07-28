عملية اغتيال تودي بحياة شقيق قيادي في حزب الإصلاح بوادي حضرموت

إغتال مسلح مجهول عصر اليوم، شقيق القيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس وسط مدينة سيئون محافظة حضرموت.

وبحسب مصادر محلية فان المسلح الذي كان على متن دراجة نارية باشر بإطلاق النار على "جميل مسلم باتيس" وهو في سيارته أمام سوبر ماركت في حي الخطاب أحد أحياء المدينة.

وقالت المصادر إن المغدور لقي حتفه على الفور فيما نقل أفراد الأمن الذين وصلو إلى الواقعة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى سيئون العام.

ونجى ذات الشخص من محاولتي اغتيال في وادي حضرموت قبل عدة أشهر بوضع قنبله على سيارته وأخرى بتبادل إطلاق للنار.

وينحدر باتيس من مدينة القطن بحضرموت التي تشهد حالات اغتيالات كثيرة تطال سكان محليين ومسؤولين امنيين وعسكريين وجنود من النخبة الحضرمية المدربة على قيادات إماراتية سعودية.