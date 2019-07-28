البحسني يعزّي مدير الأشغال في وفاة والده ومدير شؤون المغتربين في وفاة والدته

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، خالص التعازي والمواساة للأخ الدكتور محمد باخلعه مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت ولإخوانه الدكتور عبيد وأحمد باخلعة ، وذلك في وفاة والدهم الشخصية الاجتماعية والمصلح الاجتماعي المغفور له بإذن الله تعالى سالم عبيد باخلعة .

سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما رفع محافظ حضرموت بخالص التعازي للأخ أحمد علي باهبري مدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين بساحل حضرموت في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته" .

مبتهلاً الى المولى عز وجل أن يشملها بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون