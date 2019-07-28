شاهد .. أول طياران يمنيان يقودان رحلة جوية في الولايات المتحدة



يعتبر الكابتن طيار، لطيفه غازي القيسي، والكابتن طيار، بلال الصايدي أول طيارين يمنيين يقودان رحلة جوية في الولايات المتحدة . وسجل الطيارين القيسي والصايدي سابقة هي الأولى في تاريخ الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت بإن إثنين من أبناء الجالية اليمنية يقودان رحلة داخل الأجواء الأمريكية . وأنطلقت الرحلة من ولاية نيويورك إلى ولاية مَين .

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