شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. السعودية تشهد الآن حدث مزلزل يهز المملكة .. و‘‘ابن سلمان‘‘ يناشد بتدخل دولي عاجل لوقف الكارثة .. ماذا يحدث؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الأحد حدثا مزلزلا يتمثل بإصدار حكم الإعدام على الداعية السعودي المعروف، الدكتور سلمان العودة.

وقد ناشد ابن سلمان العودة، الدكتور عبدالله، بتحرك دولي عاجل لإنقاذ والده من الحكم الكارثي، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية لتحذير المملكة من الإقدام على خطوة كهذه.

وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الجمعة، السلطات السعودية، بإطلاق سراح الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة "فورًا دون قيد أو شرط".

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جاء ذلك في الوقت الذي يطالب فيه المدعي العام السعودي بإعدام العودة، قبيل محاكمته أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأحد، وفق أنباء متواترة.