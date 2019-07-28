شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تنقل قبل قليل خبر محزن وصادم لجميع الشعب السعودي .. شاهد ماذا يحدث في المملكة ؟" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تنقل قبل قليل خبر محزن وصادم لجميع الشعب السعودي .. شاهد ماذا يحدث في المملكة ؟" (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في موقع تويتر مطالبات بخفض إجازة المعلمين في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، بسبب أخذ المعلمين إجازات طويلة في السعودية.وسخر العديد من النشطاء من تغريدة بخفض إجازة المعلمين بالقول :"يا اخي خلوهم يتطوعوا في المستشفيات ولا في وزارات الدولة، يشتغلوا ومنها زوجاتهم يرتاحوا شوي".

من جهته، أكد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الأمور الإيجابية التي تخص المعلمين والمعلمات.

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وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان حول تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إن لائحة الوظائف التعليمية سيتبعها أشياء جديدة إيجابية بشأن بخفض اجازة المعلمين.

وأفاد وزير التعليم أنه لن يتم خفض رواتب أيٍّ من المعلمين بعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد بل ستتم زيادة بعضهم، و كشف وزير الخدمة المدنية أن تطبيق اللائحة الجديدة سيتم بعد 180 يوماً من تاريخ إقرار مجلس الوزراء .

يذكر أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.