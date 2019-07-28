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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : اعلان اماراتي جديد بشأن اليمن .. وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي من الوقاحة والاستفزاز الذي وصلت اليه ابوظبي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلان اماراتي جديد بشأن اليمن .. وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي من الوقاحة والاستفزاز الذي وصلت اليه ابوظبي ..شاهد
كتب مستشار محمد بن زايد قبل قليل تغريدة مستفزة اشعلت غضب اليمنيين وكشفت الوجه القبيح للامارات.
وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع صوت المغتربين : « لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم» ، وهو ما يعد تدخل سافر من القيادة الاماراتيه في الشأن اليمني .
وطالب الناشطون والصحفيون في ردهم على تغريدة مستشار محمد بن زايد ، طالبو برفع يد الامارات عن اليمن ووضع حدا لهذة التدخلات الهوجاء من سفاء الامارات وتعمدهم استفزاز اليمنيين .
وقال الناشطون ان تغريدة المستشار عبدالخالق تعبر عن التوجه العام للامارات ، وتكشف الوجه القبيح لهذة الدولة التي تريد تدمير اليمن وتمزيقه .
ونصح الناشطون والصحفيون القيادة الاماراتية الاهتمام ببلادهم واسترجاع جزرهم التي تحتلها ايران ، وترك اليمن وشانها لابنائها
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