شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال القيادي الإصلاحي البارز ’’باتيس’’ في حضرموت قبل قليل .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد شقيق عضو مجلس الشورى والقيادي بإصلاح حضرموت الاستاذ صلاح باتيس. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا / جميل مسلم باتيس/ وسط مدينة سيئون. قد يهمك ايضاً: - عاجل : إيران تصب الزيت على النار.. وتكشف عن سلاح نووي جديد يهدد العالم (تفاصيل) - 3 دول عربية بلا رؤساء .. ودولة عربية واحدة لديها 3 رؤساء منهم 2 للبيع!!.. (تعرف عليها)

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- وأخيرا : ترامب يهاجم ’’قطر وتركيا’’ ويتعهد بفرض عقوبات صارمة .. و ’’ابن سلمان’’ يطير من الفرح (تفاصيل) المصادر ذكرت أن المسلحين أطلقوا النار على جميل باتيس أثناء تواجده بداخل سيارته بالقرب من محطة فلهوم بمدينة سيئون. وسبق وأن تعرض جميل باتيس لمحاولتي اغتيال سابقتين قتل في إحداهن أحد أقربائه. وعادت مؤخراً الأداة الإجرامية التي تستهدف المواطنين، وعلى وجه الخصوص أعضاء وقيادات الإصلاح بالمحافظات الجنوبية. والخميس.. اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية خالد غيمان القيادي في إصلاح مديرية الضالع ومدير جمعية البر التنموية، ونائب مدير مستشفى التضامن بمدينة الضالع. ويوم الجمعة الماضية، اغتال مسلحون الشاب مفيد الوحيشي في مدينة عدن أثناء خروجه من مسجد معاذ بن جبل في حي السيلة بمديرية الشيخ عثمان.

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