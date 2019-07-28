المجلس الإنتقالي الجنوبي يتخذ عدد من الإجراءات لمواجهة تصعيد الشرعية

أعلنت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أنها أتخذت عدد من الإجراءات المتعلقة بتصعيد الشرعية للترويج لما يسمى بمخرجات الحوار اليمني في عدد من محافظات الجنوب.

جاء ذلك خلال إجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس الهيئة، الشيخ، هاني بن بريك .

ووقف الاجتماع أمام جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها، تطورات العمليات العسكرية في الجبهات الحدودية، وخاصة جبهات شمال محافظة الضالع، حيث أشاد الاجتماع بالملاحم البطولية التي يجترحها أبطال القوات الجنوبية، وبالعمليات النوعية التي كبّدت العدو الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرته على التقهقر في عمق مناطق سيطرته.

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وتطرق الاجتماع أيضاً، للحالة الاقتصادية التي تعاني منها محافظات الجنوب، والناتجة عن الإجراءات الفاشلة والمتعمدة لما تسمى بحكومة الشرعية، والتي ضاعفت من معاناة المواطنين، وساعدت على استمرار عمليات الفساد.

ووقف الاجتماع أيضاً أمام الاستعدادت النهائية لتفويج 300 حاجا وحاجة، كدفعة أولى ضمن المنحة المجانية التي تشمل 500 حاج، والمقدمة من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل أداء فريضة الحج، لأسر الشهداء والجرحى، ورجال المقاومة في جميع محافظات الجنوب، وبهذا الخصوص قدمت الهيئة شكرها وتقديرها إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها المتواصل في المجالات كافة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الهيئة عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل التنظيمي داخل المجلس، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها.