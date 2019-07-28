مراسلنا.. وفاة شيخ قبلي بماس كهربائي إثناء محاولته إصلاح برادة ماء سبيل بمأرب

توفي اليوم الأحد شيخ قبلي أثناء محاولته إصلاح برادة ماء سبيل بالقرب من منزله في مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان الشيخ محمد بن ناصر مهيوب الطهيفي توفي إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء محاولته إصلاح برادة ماء سبيل بالقرب من منزله في قرية العكرمة شمال حريب.

وأوضح المراسل ان مهيوب حاول تشغيل برادة الماء وإصلاح العطل الذي يحول دون تشغيلها دون فصل التيار الكهرباء عنها مما أسفر عن تعرضه لصعقة كهربائية أدت إلى وفاته على الفور.

وكان مراسل "الخليج 365" ذكر في خبر سابق وفاة الشاب عبدالله أحمد صالح بن عوض العقيلي من أبناء قبيلة آل عقيل بمديرية حريب محافظة مأرب إثر تعرضه عصر اليوم الأحد لماس كهربائي أثناء قيامه بعمله في محطة للغاز بعدن.