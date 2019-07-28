تقرير حقوقي يكشف عن ثلاثة الاف انتهاك ارتكبه الحوثي خلال عام

أطلق مكتب وزارة حقوق الانسان بأمانة العاصمة ورابطة امهات المختطفين، تقرير حقوقي كشف عن رصد ثلاثة الاف و602 انتهاكا، ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية بحق مختطفين في سجونها خلال عام ونصف.

وكشف التقرير الذي شمل الفترة من يناير 2018م وحتى يونيو 2019م، عن رصده 124 سجنا سريا في أمانة العاصمة، اقامتها المليشيا الحوثية لاخفاء المختطفين وتعذيبهم، في بيوت معارضين لها استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان " زنازن الموت" عن توثيق وفاة 24 مختطفا تحت التعذيب، من اصل 918 حالة تعذيب موثقه، الى جانب رصد 2221 حالة اختطاف، و 334 حالة اخفاء قسري.

وطالب التقرير الذي اطلق من محافظة مأرب ، بحضور وكيل امانة العاصمة عبد المجيد الجرف، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت المليشيا اعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.