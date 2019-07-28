وكيل المهرة يطّلع على سير الأعمال الجارية في مشروع مبنى مكتب الصحة الجديد

اطّلع وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد والأستاذ عبدالسلام المصباحي نائب مدير مكتب الصحة للشؤون المالية والإدارية على سير الأعمال الجاريه في مشروع مبنى مكتب وزارة الصحة والسكان الجديد بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

واستمع الوكيل العبودي من المقاول المنفذ الى شرحاً موجزاً عن مكونات المشروع وطبيعة الأعمال الجاري تنفيذها في مبنى مكتب الصحة الجديد ، مشدداً على أهمية الاسراع في إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات والدراسات المهندسية المطلوبة والفترة الزمنية المحددة لما له من أهمية تساعد على تفعيل العمل بالمكتب.

واوضح الوكيل العبودي أن مبنى مكتب الصحة الجديد سيسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والفني وتفعيل الإدارات الدوائر والأقسام والبرامج الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ضرورة تطوير دور المكتب وتعزيز نشاطه وإشرافه وأدائه الرقابي على مستوى الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها مختلف المرافق والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأكد الوكيل العبودي أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت تولي القطاع الصحي اهتماماً متواصلاً ، خاصة فيما يتعلق بجوانب تعزيز البنية التحتية ، مستعرضاً جملة عن المشاريع الصحية المنفذة في مديريات المحافظة والجهود المبذولة في استكمال وتجهيز وتأهيل العديد من المراكز والوحدات الصحية والإجراءات المتخذة في سبيل الارتقاء بمستوى الأوضاع الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت العبودي الى أهمية الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وتوظيف مشاركة المجتمع في اتجاه تحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية والعمل على التقييم المستمر لأداء مختلف المرافق والمنشآت الصحية بما يسهم في معالجة القصور وتجنب الإخفاقات وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.