مراسلنا.. مسلحون قبليون يحرقون بئري نفط شرق مأرب بالأعيرة النارية

أقدم مسلحون قبليون اليوم الأحد على إحراق بئري نفط بالأعيرة النارية في قطاع صافر شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان مسلحين قبليين ينتمون لقبيلة آل مشعل إحدى قبائل عبيدة أقدموا عصر اليوم الأحد على إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية الخفيفة وأخرى متوسطة على بئري نفط في قطاع أسعد الكامل بمنطقة صافر النفطية شرق محافظة مأرب.

وأكد المراسل ان الاستهداف لبئري النفط بالأعيرة النارية أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها في وقت وجيز.

وأشار إلى ان المسلحين القبليين يطالبون بمستحقات مالية قالوا انها لموظف من أقاربهم استشهد اثناء مشاركته القتال ضد الحوثيين غرب مأرب، وتمتنع شركة صافر عن صرف مستحقاته.