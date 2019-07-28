عاجل.. مراسلنا: وفاة شاب من مأرب إثر تعرضه لماس كهربائي في عدن

توفي قبل قليل من مساء اليوم الأحد شاب من أبناء مديرية حريب محافظة مأرب إثر تعرضه لماس كهربائي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مراسل "الخليج 365" ان الشاب عبدالله أحمد صالح بن عوض العقيلي توفي قبل قليل من مساء اليوم الأحد إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء عمله في محطة غاز تابعة لشركة دومان في عدن.

وأكد المراسل ان الشاب تم نقله إلى أقرب مستشفى فور تعرضه لماس كهربائي إلا أنه توفي لحظة محاولة إسعافه، مؤكد انه سيتم نقل المتوفي لشييعه في مسقط رأسه بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.