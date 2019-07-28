تراند اليوم : عاجل: ساعات حاسمة في السعودية .. وإعلان رسمي عن ‘‘مفاجأة جديدة’’ والسعوديون يحبسون أنفاسهم (شاهد)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: ساعات حاسمة في السعودية .. وإعلان رسمي عن ‘‘مفاجأة جديدة’’ والسعوديون يحبسون أنفاسهم (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، التكهنات بحدوث مفاجأة كروية خلال الساعات القادمة. وكتب آل الشيخ منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام المقبلة. شاهد أيضاً: Advertisements وأكدت تقارير صحفية تفكير تركي آل الشيخ، بعد نقل ملكية نادي "بيراميدز" المصري خلال الفترة الماضية، إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، في شراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة، وأنه يفاضل بين ناديي أميان الفرنسي وغرناطة الإسباني.

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