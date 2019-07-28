تراند اليوم : شاهد : كارثة حقيقية مرعبة تغزو السعودية .. والهلع يجتاح المواطنين (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سادت حالة من القلق والخوف بين سكان قرى منطقة جازان بالسعودية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أنها نجحت في احتواء الديدان التي ظهرت في بعض القرى بالمنطقة.

وكان سعوديون نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور بعض الديدان الموسمية في قرى بمحافظتي العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان.

ورصد مواطنون صور الديدان حول إطارات مركبات المواطنين والشوارع بمحافظة العارضة في منطقة جازان.

وقالت وزارة البيئة السعودية، إنه بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبو العصمة والخشل، تم تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدانفي الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحًا ومساء.

وأشار الوزارة إلى استمرار عمليات المكافحة والمتابعة لحين القضاء على الديدان التي "تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda "، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي إن الديدان التي تم تداول صورها في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل في محافظتي العارضة والحرث الحدودية ديدان موسمية وتمت مكافحتها والسيطرة على انتشارها.

وأضاف أن تلك الديدان "موسمية" وتعرف باسم ذات الألف رجل (الدودة الألفية) وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تسمى (myriapoda ) وتعرف علميًّا بـ (ميليبيديس) وهي ديدان غير مبصرة تتحرك عن طريق ذبذبات وتخصب التربة أثناء دخولها وخروجها من التربة وتموت أثناء تعرضها لأشعة الشمس ولا يوجد لها أي خطر على صحة الإنسان، فهي لا تعتبر ناقلاً للأمراض أو خلافه -ولله الحمد- وقد ظهرت هذه الديدان بداية هذا الأسبوع في عدد من القرى الحدودية التابعة لمحافظتي العارضه والحُرث.

وأشار المتحدث إلى أن "أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وجه فور ظهور هذه الديدان وكالة الخدمات بالأمانة بدعم بلديتي ( العارضه و الحُرث ) بفرق لمكافحة هذه الديدان، وتم دعمهم بـ 38 فرقة راجلة تتكون كل فرقه راجلة من (فني حشرات + عامل مكافحة + مرشات ظهرية ) و13 فرقة لرش الرذاذ العادي بواسطة الأجهزة المحمولة على السيارات".

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