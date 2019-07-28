تراند اليوم : شاهد : مذيعة العربية تنفجر باكية على الهواء مباشرة بعد قراءتها هذا الخبر الصادم (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أجهشت المذيعة التونسية، في قناة العربية، ريم بوقمرة، بالبكاء أثناء تعليقها على تشييع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وفي الفيديو الذي رصده محرر "ناس تايمز" حاولت مذيعة العربية مقاومة الحزن وإخفائه عن ملامحها لكنها انفجرت باكية في النهاية، ومترحمة على الرئيس السبسي. شاهد أيضاً: Advertisements

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