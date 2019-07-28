تراند اليوم : عاجل: اقتحام مقر إقامة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وضرب حصار خانق وترديد هتافات ثورية ورميه بالأحذية شاهد (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اقدم نشطاء حقوق إنسان على اقتحام الفندق الذي يقيم فيه ولي عهد أبوظبي في جنيف. وبحسب فيديو تداوله ناشطون، ورصده محرر "بويمن" فإن ناشطين من جنسيات عربية مختلفة

اقتحموا مقر إقامة بن زايد في فندق فورسيزرن. شاهد أيضاً: Advertisements وذكر الناشط والصحفي اليمني المعروف، أنيس منصور في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "نشطاء حقوق إنسان ومكثوا في بهو الفندق ويرددون هتافات مناهضة ⁧‫#شيطان_العرب‬⁩ وجرائمه باليمن بما فيها خلايا الاغتيالات والقتل ". وتوعد منصور برمي بن زايد بالأحذية والبيض في حال خروجه.

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