مؤسسة الخريجين تجري امتحانات للمنافسة على المنح الدراسية التركية للطلاب بالمكلا

عقدت لجنة الابتعاث للدراسات العليا بمؤسسة الخريجين بالمكلا امتحانات المفاضلة والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمنح الدراسية التركية حيث خاض الطلاب المتقدمين امتحانات في مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات للمنافسة على مقاعد الدراسات العليا بالجامعات التركية وتقدم لهذه المنح الدراسية ١٢ طالب وطالبة في مختلف التخصصات وقد اجريت اولا امتحانات المفاضلة لنيل المنح الدراسية وسط أجواء تنافسية بين الطلاب المتقدمين المنح التركية للحصول على منح دراسية عليا في الماجستير والدكتوراه.

بعد ذلك اجرت لجنة الابتعاث لبرنامج الدراسات العليا المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمنح التركية وتتكون اللجنة من الأخوة / الدكتور خالد عوض الرباكي رئيسا والدكتور / مازن عبدالله باحشوان عضوا والأستاذة / أنيسة عامر بن عزون عضوا.

وتجدر الأشارة إلى أن هذه الامتحانات التنافسية لنيل المنح الدراسية التركية تجري في آن واحد في مدن المكلا وسيئون وعدن وجدة والرياض.

وأشار رئيس لجنة الابتعاث لبرنامج الدراسات العليا بالمؤسسة إلى انه تم قبول المتقدمين من الطلاب وفقا للشروط واللوائح المعتمدة في المؤسسه وغيرها من الشروط الأخرى المتعلقه بالمنح التركيه مؤكدا بأن جميع الطلاب اللذين خاضوا الامتحانات مستوفين الشروط المطلوبة للمنح الدراسية التركية .

من جهتها أشارت الأستاذة مها صلاح لحمدي المدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين إلى أن المؤسسة تهدف إلى تدريب وتأهيل الخريجين وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على البحوث والدراسات بالإضافة إلى ابتعاث المتميزين منهم لإستكمال دراستهم العليا وتعزيز الترابط والتواصل بين الخريجين وتقوية العلاقة مع كافة الجهات ذات العلاقة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية.